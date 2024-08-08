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كندا تعتزم سحب أبناء الدبلوماسيين من إسرائيل
أخبار دولية
2024-08-08 | 00:25
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كندا تعتزم سحب أبناء الدبلوماسيين من إسرائيل
أفادت وكالة الصحافة الكندية بأن الحكومة الكندية أعلنت الأربعاء أنها قررت سحب أبناء دبلوماسييها من إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان نقلته وكالة الصحافة الكندية أنها وافقت على نقل أبناء الدبلوماسيين والمسؤولين عنهم بشكل موقت إلى بلد ثالث آمن. وأوضحت أنه لا يوجد معالون يعيشون مع الدبلوماسيين المقيمين في رام الله بالضفة الغربية وبيروت.
وحذرت كندا السبت مواطنيها من السفر إلى إسرائيل، وأرجعت هذا إلى استمرار الصراع في المنطقة والوضع الأمني الذي يصعب التنبؤ بتطوراته. كما حثت مواطنيها على عدم السفر إلى غزة والضفة الغربية.
وذكرت الوزارة الكندية في البيان، أن السفارتين في تل أبيب وبيروت والمكتب التمثيلي لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "تظل جميعها تعمل بكامل طاقتها وتواصل تقديم الخدمات الأساسية للكنديين".
أخبار دولية
كندا
إسرائيل
الصراع
الشرق الأوسط
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