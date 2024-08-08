قاض أميركي يرفض دعوى المكسيك ضد قطاع الأسلحة الأميركي

رفض قاض أميركي الأربعاء دعوى رفعتها الحكومة المكسيكية ضد ست شركات في الولايات المتحدة لصناعة وتوزيع الأسلحة النارية تطالبها فيها بدفع 10 مليارات دولار تعويضًا عن الوفيات الناجمة عن أسلحة يهربها تجار المخدرات إلى المكسيك.



وقال القاضي دنيس سيلور إنه رفض الدعوى لعدم الاختصاص، معتبرًا أن ارتباط مصنعي الأسلحة بولاية ماساتشوستس، حيث رفعت الدعوى، ليس جوهريًا.



وأشار سيلور في حكمه إلى أنه "في ما يتعلق بهؤلاء المدعى عليهم، فإن ارتباط هذه القضية بولاية ماساتشوستس ضئيل للغاية في أفضل الأحوال".