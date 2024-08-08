وزير دفاع كوريا الجنوبية: من شأن تصنيع أسلحة نووية محليا أن يحدث صدعا في العلاقات مع الولايات المتحدة

أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك لرويترز، أن كوريا الجنوبية قد تتسبب في صدع لتحالفها مع الولايات المتحدة وتحدث هزة للأسواق المالية إذا بدأت في تصنيع أسلحة نووية، رافضا دعوات محلية متكررة لامتلاك البلاد ترسانة نووية خاصة بها لردع كوريا الشمالية.



وفي ظل سعي كوريا الشمالية لتوسيع قدراتها النووية والصاروخية بشكل سريع، يدعو المزيد من المسؤولين الكوريين الجنوبيين وقادة الحزب الحاكم المحافظ الذي ينتمي إليها الرئيس يون سوك يول في الأشهر الماضية إلى تطوير أسلحة نووية.



وتأجج الجدل في ظل احتمالية فوز الرئيس الأميريكي السابق دونالد ترامب بولاية أخرى. وسبق أن اشتكى ترامب من تكلفة الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية وأطلق محادثات غير مسبوقة مع الشمال.



لكن شين قال إن امتلاك ترسانة نووية محلية الصنع يهدد بعواقب مدمرة على المكانة الدبلوماسية والاقتصادية لكوريا الجنوبية.



وقال في مقابلة: "سنواجه صدعا هائلا في التحالف مع الولايات المتحدة، وإذا انسحبنا من معاهدة منع الانتشار النووي، فإن ذلك سيعقبه عقوبات مختلفة".



وأقر شين بأن النقاش بين السياسيين وخبراء السياسة الخارجية كان مؤشرا على أن العديد من الكوريين الجنوبيين ما زالوا قلقين بشأن الردع الأميركي الموسع لا سيما قواتها النووية.



لكنه شدد على أن جهود الحلفاء لتعزيز هذا الردع هي الطريقة "الأسهل والأكثر فاعلية وسلمية" لمواجهة تهديدات الشمال.