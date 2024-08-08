دميتري ميدفيديف يدعو الى الضغط على المزيد من الأراضي الأوكرانية

رأى الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أنه يتعين على القوات الروسية أن تضغط على أوديسا وخاركيف ودنيبرو وميكولايف وكييف وغيرها من المدن في أوكرانيا.



وفي تعليقه على الاختراق الأوكراني في منطقة كورسك، قال ميدفيديف إن عملية موسكو لا ينبغي أن تظل بعد الآن تهدف فقط إلى تأمين الأراضي التي تعتبرها موسكو تابعة لها.