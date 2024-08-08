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زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي
أخبار دولية
2024-08-08 | 04:14
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زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي
ضرب زلزال غرب اليابان اليوم الخميس، وتشير التقديرات الأولية إلى أنه بقوة 6.9 درجة، ما أدى إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في عدة مناطق في جزيرتي كيوشو وشيكوكو في جنوب غرب البلاد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
كذلك، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع زلزال ثان بقوة 7.1 درجات.
أخبار دولية
اليابان
وتحذيرات
تسونامي
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