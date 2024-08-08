إسرائيل تلغي الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي ييسرائيل كاتس إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون سبعة أيام، مشيرا إلى تدابير "معادية لإسرائيل" اتخذتها الحكومة النروجية منذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول.



وقال كاتس في بيان: "أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النروجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية"، مضيفا أن "هناك ثمن للسلوك المعادي لإسرائيل".