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أوكرانيا: إسقاط صاروخين و4 طائرات مسيرة روسية الليلة الماضية

أخبار دولية
2024-08-08 | 05:12
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أوكرانيا: إسقاط صاروخين و4 طائرات مسيرة روسية الليلة الماضية
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أوكرانيا: إسقاط صاروخين و4 طائرات مسيرة روسية الليلة الماضية

أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط صاروخين من أصل أربعة وجميع الطائرات المسيرة الأربع التي أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية.

ووفقا لتقرير سلاح الجو، أطلقت روسيا صاروخين من طراز كيه.إتش-59 وجرى إسقاطهما بنجاح، وصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم.

وأوضح الجيش أن الصاروخين من طراز إسكندر استهدفا منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. ولم يقدم الحاكم أوليه سينيهوبوف تقريرا عن تبعات الهجوم حتى صباح اليوم.

وذكر سيرهي ليساك حاكم دنيبروبيتروفسك أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا فوق المنطقة في وسط أوكرانيا. وكشف أن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما أصيب وتضرر منزلان بعد هجمات روسية عدة الليلة الماضية.

وقال أندريه رايكوفيتش حاكم كيروفوراد إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بعد تفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة الوسطى.
 

أخبار دولية

أوكرانيا

صاروخ

طائرات مسيرة

روسيا

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