إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 11 آب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) اليوم الخميس تمديد تعليق رحلاتها بين باريس وبيروت حتى 11 آب.



وكانت الشركة قد ألغت جميع رحلاتها إلى لبنان منذ 29 تموز، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مددت سريان القرار حتى الثامن من آب.