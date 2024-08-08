رئيس بلدية ناغازاكي يبرر قراره عدم دعوة إسرائيل إلى مراسم ذكرى إلقاء القنبلة الذرية

اعتبر رئيس بلدية ناغازاكي أنه "من المؤسف" رفض سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا حضور مراسم إحياء ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على المدينة اليابانية في 9 آب 1945 بسبب عدم دعوته إسرائيل إلى المراسم.



لكنه دافع عن قرار عدم دعوة إسرائيل إلى الحدث السنوي الذي يقام الجمعة، مشددا على أن الدافع "لم يكن سياسيا"، بل كان لتجنّب خروج احتجاجات محتملة مرتبطة بالحرب في قطاع غزة.



وقال شيرو سوزوكي للصحافيين: "من المؤسف أنهم أبلغونا بأن سفيريهما لا يمكنهما الحضور".



وأضاف: "اتّخذنا قرارا شاملا غير نابع عن أسباب سياسية. نريد بأن نقيم مراسم تسير بسلاسة في بيئة مسالمة ورسمية".



وفي التاسع من آب 1945، ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على ناغازاكي أودت بحياة 74 ألف شخص بعد ثلاثة أيام على إلقاء أول قنبلة ذرية على هيروشيما أودت بحياة 140 ألف شخص.



وأعلنت اليابان استسلامها في الحرب العالمية الثانية في 15 آب 1945.



وقررت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي (وكندا وأستراليا بحسب تقارير) إيفاد دبلوماسيين مستواهم أقل من درجة سفير لحضور المناسبة.



ولم تشر غير سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا بوضوح إلى عدم دعوة السفير الإسرائيلي جلعاد كوهين، رغم أن مصدرا أفاد فرانس برس بأن قرار إيطاليا كان للسبب ذاته.



وأفادت السفارة البريطانية بأن استثناء إسرائيل "يساويها بشكل مؤسف مع روسيا وبيلاروسيا، البلدان الوحيدان الآخران اللذان لم تتم دعوتهما لمراسم هذا العام".



ووصف متحدث باسم السفارة الفرنسية قرار سوزوكي بأنه "مؤسف" بينما انتقدت السفارة الألمانية "مساواة إسرائيل مع روسيا وبيلاروسيا".



والأسبوع الماضي، اعتبر كوهين الذي حضر مراسم مشابهة في هيروشيما الثلاثاء أن قرار ناغازاكي "يبعث رسالة خاطئة إلى العالم".



وشكر الخميس على "إكس" "جميع الدول التي اختارت الوقوف إلى جانب إسرائيل" في هذا الصدد، مشيدا بوقوفها "معنا على الجانب الصحيح من التاريخ".