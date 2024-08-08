الشرطة الإسرائيلية تمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى 6 أشهر

أعلن المحامي خالد زبارقة اليوم الخميس أن الشرطة الإسرائيلية قررت منع الشيخ عكرمة صبري (86 عامًا) خطيب المسجد الأقصى لمدة ستة شهور من دخول المسجد، وذلك بعد خطبة الجمعة الماضية التي نعى خلالها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس الذي اغتيل في طهران.



وقال زبارقة، وهو من طاقم الدفاع عن الشيخ، في اتصال مع رويترز: "قرار إبعاد الشيخ عكرمة عن المسجد الأقصى قرار إداري صادر عن شرطة القدس ولم يكن هناك أي اجراء قضائي في الموضوع".



وأوضح أن "الشرطة الإسرائيلية لا تملك صلاحية لإبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى. هذا مسجد والشيخ عكرمة أحد خطباء هذا المسجد".



وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها اليوم الخميس: "يوم الجمعة الماضي، فتحت الوحدة المركزية في لواء القدس تحقيقًا بموافقة الإدعاء العام ضد الخطيب عكرمة صبري، وهو من سكان شرق القدس، بعد أن قام بهتافات تحريضية ودعم لإسماعيل هنية أحد قادة حركة حماس الإرهابية خلال خطبته التي ألقاها في المسجد الأقصى."



وأضافت الشرطة في بيانها: "في الأيام القليلة الماضية، تم الانتهاء من إجراءات التحقيق في الشرطة، حيث وقع القائم بأعمال قائد لواء القدس على الأمر الإداري بإبعاد عكرمة صبري من الحرم القدسي لمدة ستة أشهر، حتى فبراير 2025."



وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الشيخ عكرمة في منزله يوم الجمعة الماضي وأفرجت عنه لاحقًا وقررت حينها منعه من دخول الأقصى لمدة أسبوع قبل أن تجدد القرار اليوم لمدة ستة أشهر.