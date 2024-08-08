الخارجية النرويجية: إسرائيل ترفض عمل دبلوماسيي النرويج في الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الخميس أن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ورأت الوزارة أن هذا "تصرف متطرف" من جانب الحكومة الإسرائيلية.