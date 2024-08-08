مسؤول: لا معلومات عن تهديدات لحفلات موسيقية وشيكة في فيينا

أعلن رئيس مديرية حماية الدولة والاستخبارات في النمسا اليوم الخميس أنه لا توجد معلومات حالية تشير إلى وجود تهديد محدد لفعاليات وشيكة في النمسا، لكن إجراءات الأمن لا تزال مشددة.



ومن المقرر أن تحيي فرقة الروك البريطانية كولدبلاي سبع حفلات في فيينا ابتداءً من 21 آب، في إطار جولة عالمية تحمل اسم (سفيرز).