القائم بأعمال الخارجية الإيراني: اغتيال هنية "خطأ استراتيجي" سيكون "مكلفاً" لإسرائيل

أكد القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري ، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران "خطأ استراتيجي" سيكون "مكلفاً" لإسرائيل، ولكن في صالح "أمن المنطقة واستقرارها".وقال باقري في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "تريد تصدير التوتر والحرب والأزمة من غزة إلى سائر المنطقة"، لكنه أكد في الوقت نفسه على أنها "ليست في موقع يمكّنها من شنّ حرب ضدّ إيران وانها لا تملك هذه القوة للقيام بذلك".