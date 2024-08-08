نتنياهو: أقدم اعتذاري عن هجمات 7 تشرين الاول

قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاره عن هجمات 7 تشرين الاول.



وقال في حديث لمجلة "تايم" "آسف بشدة لأن شيئا كهذا حدث".

واضاف "لا نواجه حماس فحسب بل محورا إيرانيا متكاملا وعلينا تنظيم أنفسنا للدفاع على نطاق أوسع، وهدفنا في غزة تحقيق نصر حاسم على حماس بحيث لا تستطيع عند نهاية القتال تشكيل تهديد لإسرائيل".





واعتبر ان "اتساع رقعة الحرب في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة أدركها لكنني مستعد لخوضها، وهدفنا هو تدمير قدرات حماس بالكامل والهدف الأكبر والأهم هو استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي".





وقال "أرغب في رؤية إدارة مدنية يديرها سكان غزة وربما بدعم من الشركاء الإقليميين، كما أرغب بعد خروج حماس من السلطة في تجنيد الدول العربية للمساعدة بتنصيب كيان لا يهدد إسرائيل".





واضاف "أفضل أن أحظى بتغطية إعلامية سيئة على أن أحظى بنعي جيد".