الجيش الإسرائيلي: قصف مراكز قيادة لحماس في محيط مدرستين بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مراكز قيادة تابعة لحركة حماس في محيط مدرستين في قطاع غزة والتي كانت تستخدم لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.



وقال الجيش: "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة والاستعانة بمعلومات إضافية".



وأضاف: "استخدم إرهابيو حماس وقادتها مجمعات المدارس كمراكز قيادة وسيطرة، حيث خططوا ونفذوا هجمات ضد قوات الدفاع الإسرائيلية ودولة إسرائيل".