زعيم الحوثيين يؤكد أن "الرد الحتمي" على استهداف إسرائيل لميناء الحديدة "آتٍ"

أكد زعيم "أنصار الله" اليمنيين عبد الملك الحوثي الخميس، أن "الرد الحتمي" على الضربة الاسرائيلية التي استهدفت خزانات الوقود في ميناء الحديدة في غرب البلاد "آت".



وفي 20 تموز، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في غرب البلاد، غداة تبنّي المتمرّدين اليمنيين هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلا في تل أبيب. وكانت تلك المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.

