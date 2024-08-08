زعيم طالبان يلزم الموظفين الحكوميين بالصلاة في المسجد أو مواجهة عقوبة

أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده مرسومًا يلزم موظفي الحكومة الأفغانية بأداء الصلاة في المسجد خمس مرات يوميًا أو مواجهة عقوبة، في أحدث مرسوم يعكس التفسير الصارم للشريعة الإسلامية الذي تعتمده الحركة.

وأكّد المرسوم أنّ مسؤولي الوزارات والمؤسسات (في حكومة طالبان) ملزمون بموجب الشريعة بالصلاة جماعة في أوقاتها المحددة.

وقال إنّ الموظف، الذي يفوت الصلاة من دون عذر معقول، يجب أن يتلقى تحذيرًا، وإذا كرر المخالفة يلتزم المسؤول المعنيّ بمعاقبته بشكل مناسب.

ويدير أخوندزاده الحكومة من مدينة قندهار في جنوب أفغانستان، المعقل الروحي لطالبان التي حكمت البلاد للمرة الأولى بين العامين 1996 و2001 حين أطاحها الاجتياح الأميركي للبلاد.