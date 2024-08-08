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العدّاء المغربيّ حاز على ميدالية ذهبية ثالثة للعرب في ألعاب باريس الاولمبية

أخبار دولية
2024-08-08 | 11:36
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العدّاء المغربيّ حاز على ميدالية ذهبية ثالثة للعرب في ألعاب باريس الاولمبية
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العدّاء المغربيّ حاز على ميدالية ذهبية ثالثة للعرب في ألعاب باريس الاولمبية

حاز العدّاء المغربيّ سفيان على ميدالية ذهبية ثالثة للعرب، في ألعاب باريس الاولمبية، في سباق 3000 متر موانع.

 

وقطع البقالي وهو يبلغ من العمر 28 عامًا السباق بزمن 8:06:05 دقيقة، تاركًا الفضية للأميركيّ كينيث روكس والبرونزية للكيني أبراهام كيبيوت.

 

وحافظ البقالي على لقبه في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة سنوات.

 

وأصبح البقالي ثالث رياضي عربي يتوّج مرّتين في الألعاب الأولمبية، بعد مواطنو هشام الكروج (1500 م و5 آلاف م بأثينا 2004) والسباح التونسيّ أسامة الملولي (1500 م حرة ببكين 2008 و10 كلم في المياه الحرّة بلندن 2012).

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