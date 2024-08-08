قطر وتركيا تدعوان المجتمع الدولي لمنع التصعيد في الشرق الأوسط

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي زار أنقرة الخميس، المجتمع الدولي للحؤول دون التصعيد في الشرق الأوسط في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل.



وجاء في بيان للرئاسة التركية: "أعلن الرئيس إردوغان إن إسرائيل تحاول رفع حدة التوتر في المنطقة بهجماتها في الأراضي الفلسطينية ولبنان، ويتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الذي اشتد في الأيام الأخيرة".

