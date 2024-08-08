مجلس الوزراء الصوماليّ أقرّ مشروع قانون من شأنه أن يعيد نظام الانتخاب إلى الاقتراع العام للمرة الأولى

أقرّ مجلس الوزراء الصوماليّ مشروع قانون من شأنه أن يعيد نظام الانتخاب في البلاد إلى الاقتراع العام للمرة الأولى، منذ عقود، مما ينهي عملية الاقتراع غير المباشر، وفق المتحدث باسم الحكومة.

ولابد من تصديق البرلمان على مشروع القانون ليصبح قانونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة فرحان جمعالى، في بيان: "تقود قواعد الانتخابات إلى (تطبيق) نظام الصوت الواحد في عموم البلاد.”

وأضاف: "هذا سيعطي المواطنين الحق في التصويت والانتخاب للمرة الاولى، منذ 55 عامًا. إنه يوم تاريخيّ.”

وأعلن الرئيس حسن شيخ محمود، الذي انتخبه المشرعون في أيار 2022 لولاية مدتها خمس سنوات، عن هذه السياسة العام الماضي.