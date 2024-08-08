مقتل خمسة مدنيين بقصف روسيّ في أوكرانيا

قُتل خمسة مدنيين على الأقل في مناطق أوكرانية، على الخطوط الأمامية للمعارك بين الطرفين، خلال قصف روسيّ بالمدفعية والقنابل الجوية، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أنّ هجومًا روسيًا أودى بشخصين في منطقة سومي الشمالية، بينما تواصل أوكرانيا شنّ توغل كبير عبر الحدود في الشمال.

وقال فولوديمير أرتيوخ على التلفزيون الوطنيّ إنّ قنابل جوية موجهة قتلت رجلًا يبلغ من العمر 22 عامًا وأخته البالغة من العمر ست سنوات في ملعب مدرسة في قرية موغريتسيا الحدودية.

وأشار إلى أنّ الهجمات المدفعية أصابت منازل خاصة ونشر صورة لثقوب الشظايا في جدار حديقة.

وفي مدينة نيكوبول الواقعة في جنوب شرق البلاد على نهر دنيبرو قبالة المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا، أكد سيرجي ليساك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك أن الروس "وجهوا المدفعية إلى مستشفى"، مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ 50 عاماً.

وأكّدت الشرطة الأوكرانية إنها تقوم بإجلاء الأطفال من أكثر المناطق خطورة في منطقة دونيتسك، وأخرجت أكثر من ألف طفل في ثلاثة أيام، بينما يحتاج 3723 غيرهم إلى الإخلاء.

وأوضح رئيس الاتصالات في شرطة منطقة دونيتسك، أنّ 756 أسرة تضم 1010 أطفال تم إجلاؤهم.