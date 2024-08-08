هاريس لم توافق على مناقشة فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل

لم توافق كاملا هاريس على مناقشة فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل في تبادل للآراء مع نشطاء مؤيدين للفلسطينيين يطالبون بتغييرات في السياسة الأميركية تجاه حليفتها في غمرة حرب غزة، وفق ما أعلن معاون لنائبة الرئيس الأميركيّ.

وقال المعاون إنّ هاريس لم تعبّر عن استعدادها لمناقشة حظر الأسلحة.

لكن متحدثًا باسم الحملة قال إنّ هاريس أبلغت أعضاء الجالية المسلمة والفلسطينية أنها ستظل على تواصل معهم حول الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وذكر مستشار هاريس لشؤون الأمن القوميّ، فيل جوردن، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "أوضحت نائبة الرئيس أنّها ستعمل دومًا على التأكد من أنّ إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران.”

وأضاف:”لا تدعم حظر الأسلحة على إسرائيل وستواصل العمل لحماية المدنيين في غزة ودعم القانون الدوليّ الإنسانيّ.”