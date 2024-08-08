طائرات إف-22 الأميركية تصل إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأميركي أن طائرات حربية متطورة من طراز إف-22 وصلت إلى الشرق الأوسط، في وقت تعزز واشنطن قواتها في المنطقة قبل هجوم متوقع من جانب إيران على إسرائيل.



وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" على وسائل التواصل الاجتماعي إن هذا الانتشار يأتي في إطار "تغييرات في وضع القوات في المنطقة للتخفيف من احتمالات التصعيد الإقليمي من جانب إيران أو وكلائها"، من دون تحديد عدد الطائرات أو موقعها الدقيق.