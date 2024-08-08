ترامب يقترح إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع هاريس في أيلول

اقترح المرشح الجمهوري دونالد ترامب إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس خلال أيلول، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني المقبل.



وقال الرئيس الأميركي السابق في خلال مؤتمر صحفي نادر في فلوريدا: "لقد اتفقنا مع قناة فوكس على الرابع من أيلول، مع أن بي سي... لـ10 أيلول، ومع ايه بي سي في 25 أيلول"، مضيفاً "آمل بأن توافق" نائبة الرئيس على ذلك.