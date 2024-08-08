الولايات المتحدة تحذر مادورو من توقيف قادة المعارضة في فنزويلا

حذّرت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من تزايد الضغوط الدولية عليه في حال اعتقال قادة المعارضة التي رفضت الاعتراف بفوزه في الانتخابات الرئاسية، حالها كحال العديد من دول العالم.



وقال مبعوث واشنطن الى منظمة الدول الأميركية فرانسيسكو مورا: "اذا قرر مادورو القيام بذلك، فهذا سيرصّ صفوف المجتمع الدولي بطرق لا يستطيع تصوّرها، وجهوده لتفكيك وتفريق المجتمع الدولي ستكون قد فشلت تماماً، على ما أعتقد".



وأشار الى أنه في حال توقيف زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو أو مرشحها الى الانتخابات إدموندو غونزاليس أوروتيا، فذلك "سيكون خطوة قد تؤدي الى حشد المجتمع الدولي بشكل إضافي، حتى أولئك الذين قد يكونون متعاطفين بعض الشيء وغير راغبين في زعزعة الأمور كثيرا في فنزويلا".



وشدد في كلمة أمام مركز المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن، على أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو اتخاذ قرار أقوى ضد فنزويلا في منظمة الدول الأميركية، بحال تم توقيف المعارضين.