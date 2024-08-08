الاتحاد الأوروبي يدين إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لممثلين للنروج

دان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخطوة الإسرائيلية "غير المبررة" لإلغاء الصفة الدبلوماسية لممثلين للنروج لدى السلطة الفلسطينية.



وقال بوريل في بيان: "أدين بشدة هذا القرار غير المبرر الذي يتعارض مع روح اتفاقات أوسلو ويعطل بشكل غير متناسب العلاقات الطبيعية والتعاون مع السلطة الفلسطينية".



وأضاف: "أدت النروج دورا رئيسيا في عملية السلام في الشرق الأوسط وفي دعم الفلسطينيين".



وأوضح بوريل أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيدي بعد قرار إسرائيل، وقال إن الاتحاد الأوروبي "متضامن بالكامل" مع أوسلو.