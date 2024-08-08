روسيا تحكم على اوكرانيين بتهمتي الارهاب والتجسس

أصدرت محكمتان في روسيا والأراضي التي تحتلها موسكو في أوكرانيا الخميس حكمين بالسجن مدة طويلة بحق أوكرانيين لإدانتهما بـ"الإرهاب" و"التجسس" لصالح كييف.

في قضية أولى، أصدرت محكمة في جنوب روسيا حكما بالسجن 12 عامًا على تيتيانا كليوتشكو بعد إدانتها بالانتماء إلى شبكة "إرهابية" ومحاولة القيام "بعمل إرهابي".

وانضمت كليوتشكو إلى شبكة سرية عام 2023،حسب لائحة الاتهام الصادرة عن منطقة روستوف.

وقالت إنها مستعدة "للمشاركة في التحضير وتنفيذ عمل إرهابي في منطقة زابوريجيا".

وأصبحت هذه المنطقة من جنوب أوكرانيا جزئيا تحت السيطرة العسكرية الروسية بعد بدء الغزو في شباط/فبراير 2022.

ووفقا للادعاء قامت كليوتشكو بتعليمات من الاستخبارات الأوكرانية بوضع عبوة ناسفة في صندوق بريد بشقة في مدينة انيرغودار القريبة من محطة زابوريجيا النووية التي باتت تحت سيطرة روسيا.

واكتشف الجيران العبوة الناسفة بحسب النيابة العامة.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة العليا في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا الخاضعة بالكامل تقريبا للسيطرة الروسية، على أوكراني بالسجن 13 عاماً بتهمة التجسس.

واتُّهم يوري غاليتسكي بتقديم معلومات عن تحركات القوات الروسية في منطقة خاركيف (شمال شرق) اعتبارا من عام 2022 ونقلها إلى الأجهزة الأوكرانية.