هجوم "ضخم" بمسيّرات على منطقة ليبيتسك الروسية

وقع هجوم "ضخم" بطائرات من دون طيّار ليل الخميس الجمعة في منطقة ليبيتسك الروسيّة التي لا تحدّ أوكرانيا، ما ألحق أضرارا بمحطّة كهربائيّة، حسبما أعلن حاكم المنطقة.



وكتب الحاكم إيغور أرتامونوف على تلغرام "حذارِ! ليبيتسك هدف لهجوم ضخم بطائرات من دون طيّار".



وأضاف في رسالة لاحقة أنّ "بنية تحتيّة للطاقة تضرّرت"، ما أدّى إلى انقطاعات في التيّار الكهربائي، مشيرا إلى أنّ الكهرباء عادت في وقت لاحق إلى معظم المنازل التي تأثّرت.



وأعلن الحاكم حال الطوارئ في بلديّة ليبيتسك وأمر بإخلاء أربع قرى محيطة "لضمان سلامة السكّان"، وهو إجراء يطال 416 أسرة.



واشتعلت النيران في قاعدة جوية عسكرية في منطقة ليبيتسك الروسية، على بُعد حوالى 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، في منطقة تعرضت ليلا لهجمات شنتها طائرات من دون طيار أوكرانية، حسبما ذكرت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان الرسميتان.



ونقلت الوكالتان عن الوزارة الإقليمية لحالات الطوارئ أن "حريقا اندلع في مطار عسكري في منطقة ليبيتسك"، من دون تحديد ما إذا كان الحريق اندلع بسبب هجوم أوكراني أم لا.



كما أُبلِغ عن هجوم أوكراني آخر بطائرات من دون طيّار في منطقة بيلغورود، قرب الحدود الأوكرانية. ووفقا للحاكم الإقليمي فياتشيسلاف غلادكوف، أسقط الدفاع الجوّي الروسي 29 طائرة من دون طيّار، وتسبّب الهجوم بأضرار مادّية لكن لم تُسجّل إصابات.