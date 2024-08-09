التطورات العسكرية بالمنطقة.. وزير الدفاع الأميركي يتحدث مع نظيره الإسرائيلي

أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، وسط ارتفاع منسوب التوتر بالشرق الأوسط.



وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اللواء باترك رايدر، في بيان إن أوستن قدم إلى غالانت تحديثا بشأن التدابير الرامية لتعزيز الموقف العسكري الأميركي بالمنطقة في ضوء هذا الوضع المتصاعد.



وجدد أوستن خلال المكالمة التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل في مواجهة التهديدات من إيران وحزب الله اللبناني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع طهران.



وأكد الوزيران أيضا أن استهداف المجموعات المسلحة المتحالفة مع إيران للقوات الأميركية بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق "تصعيدا خطيرا"، ويوضح دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.



والاثنين، قال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، على هجوم قاعدة عين الأسد، وناقشوا الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأميركية والرد على أي هجوم.



كما تم إطلاع بايدن وهاريس على "آخر الجهود العسكرية الأميركية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مجددا، والجهود الدبلوماسية المستمرة الرامية لتهدئة التوتر في المنطقة ووقف إطلاق النار".