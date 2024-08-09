ترامب: يجب أن يكون للرئيس رأي في رسم السياسة النقدية



اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، الخميس أن "الرئيس يجب أن يكون له رأي" في السياسة النقدية، وهي مسؤولية منوطة بالاحتياطي الفدرالي.



وقال ترامب في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا "أعتقد أنه يجب على الرئيس أن يكون له رأي في هذا الأمر، هذه قناعتي الراسخة. أعتقد أنه في حالتي، أنا الذي كسبت الكثير من المال، حققت الكثير من النجاح، أعتقد أن لدي حدسا أفضل في أحيان كثيرة من الأشخاص الموجودين في الاحتياطي الفدرالي ومن رئيسه".



في غالبية الاقتصادات الكبرى في العالم، يقرر البنك المركزي السياسة النقدية بشكل مستقل من أجل حمايتها، وفقا للنظريات الاقتصادية، من تدخلات السلطة السياسية التي قد تختلف أولوياتها.



وهو النهج الذي أعرب ترامب عن رفضه له في مناسبات عديدة، مضيفا الخميس أن الاحتياطي الفدرالي "يخطئ في كثير من الأحيان".

