الوسطاء يدعون إسرائيل وحماس لاستئناف محادثات الهدنة في 15 آب

دعا زعماء الولايات المتحدة وقطر ومصر الخميس إسرائيل وحماس إلى استئناف المفاوضات إما في الدوحة أو القاهرة الأسبوع المقبل لتجاوز الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.



وفي بيان مشترك، حضّ الوسطاء طرفي النزاع على استئناف المحادثات في 15 آب "لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل".



جاء في النص الذي وقعه أمير قطر ورئيسا الولايات المتحدة ومصر أن الاتفاق الإطاري "مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ".



وأضاف الزعماء الثلاثة "نحن كوسطاء مستعدون - إذا اقتضت الضرورة- لأن نطرح مقترحا نهائيا لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف".



تجري قطر منذ أشهر مفاوضات خلف الكواليس، بدعم من مصر والولايات المتحدة، في إطار جهود التوصل إلى هدنة في غزة واتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل معتقلين فلسطينيين.



ويتمحور الوقف المرتقب للأعمال العدائية حول اتفاق مرحلي يبدأ بهدنة أولية.