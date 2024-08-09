هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة للنفط الخام لهجوم مزدوج قبالة اليمن

اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الخميس إن ربان ناقلة للنفط الخام تدعى دلتا بلو أبلغ عن تعرضها لهجوم مزدوج قبالة اليمن.وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على مسارات الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).ووفقا لهيئة عمليات التجارة البحرية فقد وقع الهجوم الأول بزورقين صغيرين أطلقا قذيفة صاروخية انفجرت قرب الناقلة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمني.وأضافت الهيئة أن صاروخا آخر انفجر بعد ساعات على مقربة من الناقلة.وقالت الهيئة إن الناقلة، التي ترفع علم ليبيريا، وطاقمها بخير وإنها تبحر نحو ميناء الرسو التالي.ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن تُدير الناقلة شركة دلتا تانكرز ومقرها أثينا. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من الشركة.