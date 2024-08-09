رئيس وزراء اليابان يلغي رحلة مقرّرة إلى آسيا الوسطى بعد تحذير من احتمال وقوع زلزال قوي

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجمعة أنه ألغى رحلة كانت مقررة إلى آسيا الوسطى بعدما حذّر علماء زلازل من احتمال وقوع "زلزال ضخم" في البلاد.



وقال كيشيدا لصحافيين "بصفتي رئيس وزراء يتحمل أعلى مسؤولية في إدارة الأزمات، قررت البقاء في اليابان لمدة أسبوع على الأقل".

