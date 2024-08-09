الحكومة السودانية سترسل وفدا إلى جدة للتشاور مع الحكومة الأميركية

سترسل الحكومة السودانية وفدا إلى جدة للتشاور مع الحكومة الأميركية بخصوص الدعوة المقدمة منها لحضور مفاوضات ستنعقد في جنيف في 14 آب لبحث وقف إطلاق النار في السودان.