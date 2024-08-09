تسعة قتلى و26 جريحا في حادث حافلة في تركيا

قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وجرح 26 آخرون الجمعة بعدما اصطدمت حافلة بجسر في أنقرة بحسب محصلة أولية صادرة عن حاكم العاصمة التركية.



ووقع الحادث قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية ت غ) عندما اصطدمت حافلة الركاب الآتية من اسكيشهر في وسط البلاد بجدار جسر على طريق سريع على مقربة من أنقرة ما أستدعى تدخل عدد كبير من سيارات الإسعاف وطواقم الاغاثة، على ما ذكرت محطة "تي ار تي" التلفزيونية التركية العامة.



وقال محافظ أنقرة واصب شاهين الذي أوردت كلامه المحطة "لم يكن هناك أي أثر للفرامل في المكان ما يدفع إلى الظن أن السائق قد غفى". وبوشر تحقيق بالحادث.



وتشهد تركيا الكثير من حوادث الحافلات. ففي أيار قتل عشرة أشخاص وجرح أربعون في حادث اصطدام بين حافلة وسيارتين وشاحنة على طريق سريع قرب مرسين في جنوب البلاد.