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مقتل 11 مدنياً في اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية ومسلحين موالين لإيران بشرق سوريا
أخبار دولية
2024-08-09 | 03:46
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مقتل 11 مدنياً في اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية ومسلحين موالين لإيران بشرق سوريا
قتل 11 مدنياً في قصف نفذته مجموعات موالية لإيران على قرية تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في شرق سوريا، وفق ما أفادت قوات سوريا الديموقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، على وقع اشتباكات متواصلة منذ أيّام بين الطرفين.
وأفاد المرصد عن مقتل "11 مدنياً" بينهم "6 أطفال"، نتيجة "قصف مكثف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة من مناطق تمركز" مجموعات محلية موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي في الضفة الغربية لنهر الفرات، طال "منازل المدنيين في قرية الدحلة". وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية من جهتها في بيان حصيلة مماثلة.
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