القبض على عراقي عمره 18 عاما بعد إحباط مخطط للهجوم على حفل لتيلور سويفت

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية إن شابا عراقيا يبلغ من العمر 18 عاما اعتقل في فيينا على خلفية تحقيقات متعلقة بمخطط مزعوم لمهاجمة حفل موسيقي لتيلور سويفت في العاصمة.



وذكرت الوزارة أنه ترددت أنباء عن أن العراقي من نفس دائرة المشتبه به الرئيسي وهو نمساوي يبلغ من العمر 19 عاما ترجع أصوله إلى مقدونيا الشمالية.

