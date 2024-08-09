البحرية التابعة للحرس الثوريّ الإيرانيّ تمتلك صواريخ كروز مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار

أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء بأنّ البحرية التابعة للحرس الثوريّ الإيرانيّ تمتلك صواريخ كروز جديدة مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار لا يمكن رصدها.



وقالت الوكالة إنّ عددًا كبيرًا من صواريخ كروز انضم لأسطول بحرية الحرس الثوريّ وإن تلك الصواريخ يمكن أن تسبب أضرارًا واسعة النطاق وتغرق أهدافها.