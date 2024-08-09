غالانت: لأهمية التوصل سريعًا إلى اتفاق لإطلاق الرهائن

أكّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاق يتيح الافراج عن الرهائن المحتجزين، في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك خلال اتصال هاتفيّ مع نظيره الأميركيّ لويد أوستن.



وأكّد بيان لوزارة الدفاع في إسرائيل أنّ مع مواصلة العمل لضمان أمن إسرائيل، أثار الوزير غالانت أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاق يضمن عودة الرهائن، الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.



ولفت البيان إلى أنّ المسؤولَين توافقا على الطابع العاجل للمسألة.