عملية عسكرية هجومية جديدة في مدينة خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدئه عملية عسكرية هجومية جديدة في مدينة خان يونس.



ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من 24 ساعة على إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للمدنيين في مدينة خان يونس.



وحول العملية الجديدة، قال الجيش الإسرائيلي، إنه يواصل نشاطه العملياتي الدقيق القائم على المعلومات الاستخباراتية في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة.