وزارة الدفاع التركية: الجيش "حيد" 12 مسلحًا من حزب العمال الكردستانيّ في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ الجيش "حيد" 12 مسلحًا من حزب العمال الكردستانيّ، في شمال العراق.



وتستخدم تركيا عادة لفظ "تحييد" بمعنى القتل وتنفذ عمليات عبر الحدود في العراق، في إطار حملة عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستانيّ المحظور في تركيا.



وحمل حزب العمال الكردستانيّ السلاح ضد الدولة التركية منذ 1984.



وصنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ منظمة إرهابية.



وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألفًا.