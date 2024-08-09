إسلام اباد ستدعم الجهود كلها لمنع التصعيد في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّ إسلام اباد ستدعم الجهود كلها، لمنع التصعيد في الشرق الأوسط، في ظل تزايد المخاوف من اتساع دائرة الصراع لتشمل إسرائيل وإيران.



وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتحدة تبذل جهودًا دبلوماسية على مدار الساعة.



وتحث دولًا أخرى من خلال القنوات الدبلوماسية على إبلاغ إيران بأنّ التصعيد في الشرق الأوسط ليس من مصلحتها.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، في إفادة صحافية: "ستدعم باكستان الجهود الرامية إلى منع نشوب حرب في الشرق الأوسط."



ونفت المتحدثة تقارير لصحيفة جيروزاليم بوست عن أنّ باكستان تعتزم تزويد إيران بصواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز شاهين-3.



ولفتت بلوش إلى أنّ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحق دار تحدث هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيرانيّ في الأيام القليلة الماضية.



وحضر اجتماعًا طارئًا لمنظمة التعاون الإسلاميّ، في السعودية، هذا الأسبوع ندد فيه بعمليات إسرائيل في قطاع غزة.



ودعا إلى وقف إطلاق النار وتحسين عملية توصيل المساعدات الإنسانية.



وأشارت إلى أنّه دعا أيضًا إلى منع زيادة تصعيد العنف والتوتر.