قصف روسيّ على سوبرماركت في شرق أوكرانيا

قُتل شخصان على الأقل وأُصيب 17 آخرين، في الضربة الروسية على سوبرماركت، في بلدة كوستيانتينيفكا، في شرق أوكرانيا، حسب حصيلة جديدة أعلنها الحاكم الأوكرانيّ لمنطقة دونيتسك.



وكتب فاديم فيلاشكين على تلغرام: "قتيلان و17 جريحًا: هذه هي آخر المعلومات حتى الساعة 12,40 (9,40 ت غ) في شأن الهجوم على كوستيانتينيفكا."



وأضح أنّ عمليات الانقاذ تتواصل.



وكان المسؤول أشار في بادئ الأمر إلى سقوط سبعة جرحى في هذا الهجوم الروسيّ.