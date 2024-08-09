وزيرا الخارجية الصوماليّ والإثيوبيّ سيجتمعان في أنقرة

أعلن وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان أنّ وزيري الخارجية الصوماليّ والإثيوبيّ سيجتمعان، في أنقرة، الأسبوع المقبل، لمناقشة الخلاف على اتفاقية بخصوص ميناء وقعتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في وقت سابق من هذا العام.



وتتوسط تركيا في المحادثات بين الجانبين اللذين توترت علاقاتهما في يناير كانون الثاني عندما وافقت إثيوبيا على استئجار 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها.



ووصف الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني وطرد السفير الإثيوبيّ وهدد بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين الإسلاميين.



واجتمع وزيرا الخارجية الصومالي والإثيوبي في أنقرة الشهر الماضي بحضور فيدان لمناقشة الخلاف واتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات.



وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول إن جولة ثانية من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا ستعقد في أنقرة الأسبوع المقبل.



وأضاف: "التوتر بين الصومال وإثيوبيا سينتهي مع وصول إثيوبيا إلى البحر عبر الصومال طالما تعترف بوحدة أراضي الصومال وسيادته السياسية".