انفجار قوي على متن سفينة حاويات في مرفأ في شرق الصين

دمّر انفجار قوي سفينة حاويات، في ميناء، في شرق الصين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وأُرسلت فرق الطوارئ، لإخماد الحريق.



ولم يُبلّغ على الفور عن أي وفَيات أو إصابات، رغم الصور، التي أظهرت كرة من اللهب تجتاح جزءًا كبيرًا من سطح السفينة، فيما تناثر الحطام في محيطها.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّ الانفجار وقع قرابة الساعة 13,40 (5,40 ت غ) في مقدم السفينة YM Mobility الراسية في ميناء نينغبو-تشوشان في مقاطعة تشيجيانغ.



وأوضح البيان أنّ التحقيق جار، لتحديد السبب.



وأظهر شريط فيديو آخر شاحنات الإطفاء وهي ترمي نفاثات من الماء على السفينة المتفحمة، بينما تصاعد الدخان الأسود في السماء.



وقالت قناة CCTV الحكومية إنّ الحريق أُخمد بحلول الساعة الخامسة مساء مع تعبئة خفر السواحل المحليين للتدخل.



وأضافت أنه "بعد فحص أولي، أصبح كل عمال الرصيف وموظفي السفينة آمنين ولم تقع إصابات".