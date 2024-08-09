فون دير لايين تدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة حالًا

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في إطار ضغوط دولية من أجل التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.



وكتبت فون دير لايين على منصة إكس: "نحتاج إلى وقف لإطلاق النار في غزة حالًا. إنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأرواح واستعادة الأمل في السلام وتأمين عودة الرهائن".



وأضافت: "بالتالي أؤيد بقوة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر للمساعدة على تحقيق السلام والاستقرار اللذين تحتاجهما المنطقة".



وأصدرت الولايات المتحدة وقطر ومصر التي تتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ اندلاع الحرب قبل عشرة أشهر، بيانًا ليل الخميس حضت فيه الطرفين على استئناف المحادثات في 15 آب في الدوحة أو القاهرة "لسد كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل".



ومنذ هدنة استمرت أسبوعًا في تشرين الثاني، فشلت كل الجهود لإبرام اتفاق جديد.