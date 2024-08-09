القوات الروسية سيطرت على قرية فيسيلي

سيطرت القوات الروسية على قرية فيسيلي، قرب بوكروفسك، في شرق أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع.



وتقع بوكروفسك على طريق إمداد رئيسيّ إلى بلدات أخرى، تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية مثل تشاسيف يار وكوستيانتينيفكا.



وهي مركز النقل الذي كان عدد سكانه قبل الحرب 61 ألف نسَمة.