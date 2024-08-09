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الإمارات حثّت إسرائيل وحماس على قبول دعوة الوسطاء إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

حثّت الإمارات إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على قبول دعوة من الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة، إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في 15 آب، وفق بيان وزارة الخارجية الإماراتية.