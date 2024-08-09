صواريخ جديدة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الحرس الثوري الإيراني أضاف صواريخ ومسيّرات جديدة إلى ترسانة قواته البحرية في وقت يتصاعد التوتر في المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة في طهران.



وقال التلفزيون الإيراني إن "عددًا كبيرًا من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن أُضيف إلى القوات البحرية للحرس الثوري بناء على أوامر قائد" الجيش الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية اللواء حسين سلامي.



وأضاف أن الصواريخ "تتمتع بقدرات جديدة بما في ذلك رأس حربي شديد الانفجار وقدرة عالية على التخفي".