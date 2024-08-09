ماكرون يشدد في اتصال هاتفي مع أمير قطر على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جدد خلاله دعوته لوقف إطلاق النار في غزة.



وقال البيان إن ماكرون أكد أيضا أن فرنسا ستظل تعمل ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل لمحاولة الحفاظ على الاستقرار في لبنان.



وكان ماكرون قد تحدث أيضا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس.

